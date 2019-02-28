Якутск, 28 февраля, 2019, 08:45 — ИА Регнум. Проблемы арктических территорий известны давно, но теперь стали уже слишком очевидными. Об этом заявила заместитель главы министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Марина Богословская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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«Проблемы, которые копились десятилетиями, довели до точки невозврата, — считает Марина Богословская. — И вот теперь принимаются беспрецедентные меры по нормализации ситуации и практически реанимации огромных северных территорий. За последние 25 лет в арктических улусах Якутии не построено ни одного жилого дома, закрыты практически все ФАПы, сбежали на «Большую землю» педагоги и медики, так и не зародилось предпринимательство.

По словам замминистра, условия жизни на арктических территориях чрезвычайно сложные и становятся всё труднее.

«Жалкое и убогое существование влачат люди на огромных арктических территориях, с перепадами годовых температур в 100 градусов, отсутствием дорог и интернета, с бензином по 70 рублей за литр и привозными продуктами питания сомнительного качества, — рассказала также Марина Богословская. — Поголовье оленей — основы жизни коренных арктических жителей, за год сокращается на 10 тыс. голов, коров никто не держит — нет кормовой базы, рыбу и ту запретили ловить».

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Марина Богословская отметила, что эти проблемы обсуждались на встрече представителей арктических землячеств в торгово-промышленной палате республики. По её мнению, генерировать идеи по спасению Арктики должны именно общественники, а исполнительные органы власти будут уже заниматься их реализацией.

«Для этого в республике создана Общественная организация «Якутская Арктика», и уже есть большой план работы на этот год. И новые проекты тоже есть, например, такие, как проект развития телемедицины, не требующий больших вложений, но способный реально обезопасить и улучшить качество жизни северян», — отметила также Марина Богословская.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ, которым Министерство по развитию Дальнего Востока переименовано в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Теперь ведомство будет в том числе заниматься реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере социально-экономического развития Арктики.