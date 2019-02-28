Нижний Новгород, 28 февраля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Нижегородский завод «Оргсинтез Ока», где более года длится конфликт собственников, рискует закрыться. Арбитражный суд Нижегородской области ввёл в отношении ООО «Завод Оргситез Ока», созданного на базе части цехов обанкротившегося ранее ОАО «Дзержинское оргстекло», первый этап банкротной процедуры — наблюдение, но есть сведения, что на сегодня хозяйственная деятельность предприятие уже приостановлена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

Напомним, дзержинское ООО «Завод Оргсинтез Ока» было учреждено в 2009 году на базе ряда цехов ОАО «Дзержинское оргстекло», которое ранее стало банкротом. Численность сотрудников завода, по открытым данным, — свыше 200 человек. Основной вид деятельности компании — производство химических органических основных веществ. Известно, что в декабре 2018 года завод исключили из государственного реестра опасных производственных объектов, и тогда руководство ООО решило остановить на время работу площадки цеха цианидов. Нижегородское издание newsnn со ссылкой на работников завода сообщило, что на самом деле «заморожены все три цеха, и лишь ремонтная бригада периодически запускает котельную». Собственниками равных долей ООО являются Вадим Муратов и Евгений Никулин. Именно конфликт между ними стал причиной многих судебных разбирательств, связанных с деятельностью предприятия.

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Иск о банкротстве ООО был подан в августе 2018 года нижегородским ООО «Медхимпром», выставившим претензии на сумму свыше 11,019 млн рублей — долг по договорам поставки. В феврале 2019 года претензии истца были признаны обоснованными и в отношении завода ввели наблюдение сроком до 8 августа 2019 года. Временным управляющим назначен Денис Коренков (член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия» из Уфы). К дате слушаний часть задолженности перед истцом была погашена, поэтому в реестр включили лишь 4,3 млн рублей.

«В материалы дела от ООО «Медхимпром» поступило платежное поручение, подтверждающие внесение в депозит Арбитражного суда Нижегородской области денежных средств в размере 200 000,00 рублей в качестве гарантии финансирования процедуры банкротства ООО «Завод оргсинтез ОКА», — отмечается в определении суда.

Примечательно, что уже когда суд рассмотрел иск о банкротстве завода, сам ответчик обратился с аналогичным требованием отдельным заявлением. В связи с тем, что к тому моменту первоначальное дело было рассмотрено, иск завода 14 февраля 2019 года вернули заявителю без рассмотрения.

Одновременно с этим в суде на рассмотрении находится иск о банкротстве схожего по названию ООО — «Завод органического синтеза», базирующегося также в Дзержинске и с июля 2018 года находящегося в стадии ликвидации. Истцом выступает московское ООО «Модуль», выставившее претензии на сумму 314,6 тыс. рублей, обоснованность иска суд рассмотрит 27 марта 2019 года. Ответчик — ООО «Завод органического синтеза» учреждено в августе 2013 года для оптовой торговли химическими продуктами, его единственный участник с марта 2018 года — московское ООО «Промресурс», учреждённое в конце января 2018 года ООО «Инженерно-техническая служба» (существует с 2017 года, директор и владелец — Максим Салош) и ООО «Арто» (владелец — Яна Крылова). Интересный факт: Максим Салош также является единственным владельцем ООО «Модуль», что банкротит ООО «Завод органического синтеза». Юридически ООО «Завод органического синтеза» никак не связано с дзержинским ООО «Завод Оргсинтез Ока».

Между тем в ЕГРЮЛ, у дзержинского завода есть ещё один тёзка, но на этот раз полный — ООО «Завод Оргсинтез Ока». Оно было учреждено также в Москве 15 февраля 2018 года, директор — Владимир Костриченко. Владельцы — ООО «Объединённая земельная компания» (владелец — ЗАО «Госпроминвест») и ООО «Левадия» (владелец — Наталья Костриченко). Известно, что у Владимира Костриченко есть в Дзержинске ещё одна компания — ООО «Гелиос», которая имела деловые взаимоотношения с первоначальным ООО «Завод Оргсинтез Ока». Совладельцем ООО «Гелиос» является также Наталья Никулина, чья фамилия совпадает с фамилией совладельца дзержинского завода — Евгения Никулина.

Возвращаясь к ситуации с заводом оргсинтеза Дзержинска, стоит отметить, что в суде на сегодня в стадии рассмотрения находятся сразу три иска, где фигурируют оба владельца и сам завод. Все иски поданы в 2019 году.

Один из них подан заводом к главе администрации Дзержинска, а ООО «Гелиос» проходит в деле третьим лицом. Истец требует признать незаконным решение, отраженное в протоколе от 17.01.2019 года №1 комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Дзержинск. В обеспечительных мерах суд отказал, заявитель настаивал на приостановке действия пункта протокола в части ограничения доступа на территорию ООО «Завод Оргсинтез Ока» и просил разрешить допуск ОАО «ДОС» и ООО ЧОО «Корунд-1» для вывоза продукции со склада ООО «Завод Оргсинтез ОКА» «в целях исполнения обязательств по договору купли-продажи, заключенному между ООО «Завод Оргсинтез ОКА» и ООО «Завод тонкого органического синтеза», а также «обязать главу администрации совершить действия, направленные на обеспечение организациями ОАО «ДОС» и ООО ЧОО «Корунд-1» допуска сотрудников ООО «Завод Оргсинтез ОКА» и ООО «Гелиос» для регулярного визуального осмотра (контроля) периметра территории, на которой расположены переданные в аренду объекты недвижимости».

Ещё один иск подан совладельцем завода Вадимом Муратовым. Он требует признать недействительным решение общего собрания участников общества, состоявшегося в ноябре 2018 года, аннулировать записи о государственной регистрации изменений в части сведений о новом гендиректора — Исламе Ахмадове. По делу приняты обеспечительные меры в виде запрета новому директору «заключать от имени общества с ограниченной ответственностью «Завод оргсинтез Ока» (ИНН 5 260 250 770; ОГРН 1 095 260 003 805) договоры купли-продажи и поставки принадлежащей (произведенной) ООО «Завод оргсинтез Ока» готовой продукции и товарно-материальных ценностей, дарения, договоров займа в качестве заимодавца, поручительства в качестве поручителя, залога в качестве залогодателя, мены».

Слушания по делу состоятся 26 марта 2019 года.

Третий иск подан уже Евгением Никулиным, он требует в нём признать доверенности от 2017 года, выданные от имени ООО «Завод оргсинтез ОКА» экс-директором Ренатом Гафаровым, на имя заместителя директора по развитию Вадима Муратова недействительными (ничтожными). По делу приняты обеспечительные меры в виде запрета второму собственнику осуществлять действия по двум доверенностям от имени завода. Слушания пройдут 20 марта 2019 года.

Напомним, в 2017 году во время рассмотрения одного из споров владельцев завода суд установил, что «указание Муратова В. Б. на то обстоятельство, что Никулиным Е. Я. направляется контрагентам и контролирующим органам информация, что также может привести в дальнейшем к невозможности осуществления хозяйственной деятельности обществом, судом не принимается, поскольку из документов, представленных в дело, не усматривается, что ответчиком распространяются заведомо ложные сведения, в том числе опровергнутые в ходе проведенных проверок, а также причинение обществу соответствующих убытков (в том числе репутационных)».

"Из материалов дела следует, что взаимные действия двух участников общества привели к существенному затруднению деятельности общества (в том числе с учетом документов, представленных ответчиком). Нормальной хозяйственной деятельности общества препятствуют равнозначные взаимные претензии его участников, что свидетельствует о ярко выраженном конфликте интересов в управлении обществом», — отмечалось в материалах дела.