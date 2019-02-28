Москва, 28 февраля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Проведённые международной группой учёных исследования условий зимовки лососевых рыб в заливе Аляска показали отличные результаты, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

U.S. Geological Survey Рыба семейства лососёвых

За неделю работы лососевой экспедиции, с 18 по 26 февраля, научно-исследовательское судно Росрыболовства «Профессор Кагановский» выполнило 16 тралений.

«За исключением первых двух в канадских водах, остальные оказались результативными. В уловах отмечается горбуша, кета, кижуч, нерка и чавыча», — говорится в сообщении.

Во время тралений ученые собирают пробы для оценки планктона — кормовой базы лососей, с помощью океанографического зонда-профилографа измеряются температура, соленость, содержание кислорода, оценивается гидрохимия среды обитания лососей в целом. Одновременно специалисты метят рыб с использованием уникального оборудования для отлова живых лососей, специально приобретенной ТИНРО для этой экспедиции. Мечение рыбы позволит ученым понять пути миграций лососей американских и азиатских стад.

Экспедиций с программой комплексных исследований, подобной нынешней, организованной в рамках Международного года лосося, ранее в этой части океана не проводилось. Работы в заливе Аляска позволят впервые получить данные об условиях зимовки лососей в Северо-Восточной части Тихого океана, биологических характеристиках, численности и распределении популяций.