Вашингтон, 28 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Приложение сервиса коротких видеороликов TikTok пользователи сети скачали уже 1 млрд раз. Причем при подсчетах не учитывалась аудитория Китая. Об этом сообщил портал CNET.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM СервисTikTok

Сайт телеканала CNBC отмечает, что, таким образом, TikTok вскоре может обойти по популярности конкурента от Facebook. В США с начала ноября 2018 года приложение в App Store и Google Play скачали 39,6 млн пользователей. А в январе 2019 года — 6,4 млн, в то время как аналогичная программа Lasso от Facebook была скачана лишь 15 тыс. раз.

Читайте также: В приложении «ВКонтакте» нашли неактивную функцию включения прокси-сервера

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти США оштрафовали TikTok на рекордные $5,7 млн из-за нарушения закона США о защите конфиденциальности несовершеннолетних в глобальной сети (COPPA). Федеральная торговая комиссия США отметила, что это самый большой штраф, который она выписала с момента начала действия этого закона.