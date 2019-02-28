Сервис TikTok обошел по популярности конкурента от Facebook
Вашингтон, 28 февраля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Приложение сервиса коротких видеороликов TikTok пользователи сети скачали уже 1 млрд раз. Причем при подсчетах не учитывалась аудитория Китая. Об этом сообщил портал CNET.
Сайт телеканала CNBC отмечает, что, таким образом, TikTok вскоре может обойти по популярности конкурента от Facebook. В США с начала ноября 2018 года приложение в App Store и Google Play скачали 39,6 млн пользователей. А в январе 2019 года — 6,4 млн, в то время как аналогичная программа Lasso от Facebook была скачана лишь 15 тыс. раз.
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти США оштрафовали TikTok на рекордные $5,7 млн из-за нарушения закона США о защите конфиденциальности несовершеннолетних в глобальной сети (COPPA). Федеральная торговая комиссия США отметила, что это самый большой штраф, который она выписала с момента начала действия этого закона.