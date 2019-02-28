Париж, 28 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. По данным опроса социологической службы Elabe, за три месяцы до выборов в Европарламент французские партии «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона и «Национальное объединение» Марин Ле Пен идут бок о бок, заполучив 22% голосов, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

Издание отмечает, что, если предположить наличие списка «желтых жилетов», он соберет только 3% голосов на выборах в Европарламент.

При этом партия «Республиканцы» получает 13% голосов, партия «Европа Экология Зеленые» 10% голосов, «Неподчинившаяся Франция» 8% голосов, «Вставай, Франция» 5,5% голосов, а Социалистическая партия — 5%.

Известно, что потенциал для участия в выборах 26 мая растет. 41% жителей Франции, зарегистрированных в списках избирателей, говорят, что обязательно проголосуют. Это на 11 пунктов больше, чем месяц назад. В 2014 году в выборах в Европарламент приняли участие 42% жителей Франции.

Опрос проводился в режиме онлайн с 25 по 27 февраля 2019 года. В нем приняли участие свыше 1 200 человек в возрасте 18 лет и старше.