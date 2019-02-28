Киев, 28 февраля, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Статья №368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении чиновников, отменённая Конституционным судом страны, не противоречит принципам верховенства права и презумпции невиновности, сказано в заключении, опубликованном Антикоррупционной инициативой EUACI, сообщило 27 февраля издание «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В документе отвергается аргументация представителей Конституционного суда Украины, которые считают, что статья перекладывает обязанность доказывать невиновность на обвиняемого.

«Из конкретной формулировки преступления незаконного обогащения в Украине и судебной практики ЕСПЧ и конституционных судов других государств следует, что статья 368−2 УК не предусматривает каких-либо перекладываний бремени доказывания и, таким образом, нарушает презумпцию невиновности», — сказано в заключении европейских экспертов.

Отменённая судом статья также не нарушает свободу от самообвинения:

«Статья 368−2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию. Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение», — утверждают в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Украины признал статью о незаконном обогащении чиновников не соответствующей Основному закону страны. По мнению экспертов, это решение уже дискредитировало Украину в глазах иностранных партнёров и грозит стране дефолтом.

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