Москва, 28 февраля, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Преступления, связанные с наркотиками, обернулись лишением свободы для наибольшего числа несовершеннолетних в 2018 году. Доля таких преступлений составила 16,2%, рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний телеканалу RT.

Колония

В 12,8% случаев подростки отбывают наказание за кражу, доля изнасилований и грабежей составляет соответственно 12,5% и 11,9%. Далее идут разбой (10,8%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (9,2%), убийство (8,9%) и иные преступления (9,3%).

По состоянию на 31 декабря 2018 года в воспитательных колониях находились 1310 осуждённых, из которые 19 человек ранее уже попадали в исправительные учреждения. В 2017 году в колониях было 1395 несовершеннолетних.

С попавшими в колонии подростками проводится работа, направленная на профилактику правонарушений, пояснили в ведомстве.

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