Пекин, 28 февраля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. В китайской провинции Шэньси зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Чума свиней

Вспышка произошла на ферме в городе Юйлинь, где выращивалось 11 334 свиньи, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая со ссылкой на доклад Китайского центра контроля заболеваний животных.

К настоящему моменту 62 свиньи на ферме уже умерли от опасного вируса и еще 150 были заражены. На место была направлена специальная команда для нейтрализации угрозы распространения вируса. Перевозка свиней и продукции из свинины в провинции была приостановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля текущего года на одной из ферм в провинции Хэбэй на севере страны был также зафиксирован случай заражения животных африканский чумой свиней.