Якутск, 28 февраля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В Якутии накалилась обстановка на трассах, которые действуют только в зимнее время и пролегают через замёрзшие реки. Состояние этих дорог дальнобойщиков республики не устраивает, они просят хотя бы минимально оборудовать зимники, а также предусмотреть аварийно-спасательную технику для экстренных ситуаций, сообщается в полученном редакцией ИА REGNUM письме.

Зимник. Якутия

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В обращении поясняется, что наличие безопасных дорог — это не только проблема перевозчиков, но и потребность местных жителей, которым машины доставляют грузы. При этом на дорогах, по которым проходит маршрут дальнобойщиков, отсутствуют мало-мальские условия — нет мест для стоянок, туалетов, санитарных точек и даже знаков. Но главная проблема — не предусмотрены меры реагирования при экстренных ситуациях, аварийно-спасательной техники нет.

Поводом для жалоб стала ситуация вблизи села Сеген-Кюель на реке Тумара, где три большегруза застряли в наледи и простояли там месяц — вытаскивать их было нечем, а вода прибывала, и за это время машины вмёрзли в лёд по самые кабины. Освобождали эти автомобили местные жители — помощи от властей и крупных компаний не пришло при том, что недалеко работает горнорудная компания ЗАО «Прогноз». Именно к ней водители, пользующиеся автозимником Батамай — Эндыбал, обратились с просьбой оборудовать дорогу и предусмотреть технику для экстренных случаев. Особенно опасен участок дороги «Себян» 3-й категории сложности, который проходит по крайне труднодоступным местам Верхоянского хребта. По пути следования опасные спуски и подъёмы, незамерзающие наледи в ручьях и реках.

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Усугубляет ситуацию то, что летом дорогой вообще практически невозможно пользоваться — её разбили грузовики, которые возят всё необходимое для добывающего золото и серебро недропользователя — компании «Прогноз». Глубина колеи после таких перевозок может достигать метра.

«С самого начала своей деятельности АО «Прогноз» выразило своё согласие, что при ведении производственной деятельности будет придерживаться принципов социальной ответственности», — напоминает представитель Ассоциации КМНС Константин Роббек, подчёркивая, что сёла Сеген-Кюель и Себян-Кюель, до которых разбита дорога, находятся на территории проживания коренных малочисленных народов.

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Сами жители сёл уверены, что если бы в момент провала под лёд трёх большегрузов на реке Тумара спасательная техника быстро эвакуировала бы их из наледи, то проблем с их извлечением не было бы. Теперь же затраты на эвакуацию каждого автомобиля могут потянуть до 400 тысяч рублей, и оплату этих сумм могут «повесить» на водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдумой РФ уже принят в первом чтении предложенный правительством России законопроект, которым предполагается законодательно закрепить необходимость оплачивать проезд грузовых автомобилей по дорогам, построенным частными компаниями за свои деньги. Депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров уверен, что этот закон принимать нельзя.

«Совсем с ума посходили! Обустройство Северов — государственная задача! 60% территории РФ — это Север! — возмущался народный избранник. — Это явно отработало лобби нефтяников и газовиков. Опять всё оплатят северяне! С кого возьмут плату за проезд — с коммерсантов, они с кого — с населения!»

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