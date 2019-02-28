Салехард, 28 февраля, 2019, 08:08 — ИА Регнум. На Ямале по итогам 2018 года объём добычи газа вырос на 7,4% по сравнению с объёмами 2017 года. Нефтедобыча выросла на 2%, газового конденсата — на 9,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Объём добытого газа составил 601,531 млрд кубометров, нефти — 32,009 млн тонн, газового конденсата — 21,299 млн тонн.

Лидером добычи газа в в регионе остаётся ПАО «Газпром» — 75,7% всей добычи, далее следует «Новатэк» — 15,6%, доля остальных предприятий — 8,7%.

Предприятия «Газпром нефти» в лидерах по добыче нефти на Ямале — 62% от добычи по ЯНАО. Затем следуют подразделения «Роснефти» — 15,5%, и «Новатэка» — 15%. На счету остальных недропользователей — 7,5% добытой ямальской нефти.

«Новатэк» опережает «Газпром» по добыче газового конденсата — компаниями добыто 43,7% и 43,7% соответственно. Доля остальных предприятий составила 12,9%.

В планах компаний нарастить добычу газа на Ямале в 2019 году на 0,7%, нефти — на 15,2%, газового конденсата — на 31,1%.