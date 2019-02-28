Ханой, 28 февраля, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Второй день саммита США и Северной Кореи на высшем уровне начался в столице Вьетнама Ханое 28 февраля. Сначала лидеры стран — Дональд Трамп и Ким Чен Ын — провели переговоры с глазу на глаз, после чего перешли к общению в расширенном составе. Трансляция мероприятия организована в международном пресс-центре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Главы США и КНДР общались наедине более 30 минут. После беседы они прогулялись во внутреннем дворике отеля Sofitel Legend Metropole, с ними были госсекретарь США Майк Помпео и глава северокорейского МИД Ли Ён Хо.

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Далее участники встречи прошли в ресторан Le Clab Bar, где начались переговоры делегаций в расширенном составе. Ожидается, что итогом саммита станет подписание сторонами так называемой Ханойской декларации, содержание которой пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая в истории встреча глав США и КНДР началась в Ханое 27 февраля. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, обмен лидеров мнениями в первый день получился серьезным и глубоким. Трамп в своем микроблоге признался, что встреча была «великолепной», и он с нетерпением ждет продолжения общения с коллегой из КНДР.

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