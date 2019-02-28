Москва, 28 февраля, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Сначала основные мотивы были — испытать себя и получить квалифицированную оценку своим компетенциям. Позже стало понятно, что конкурс — это нечто большее. Кроме своих первоначальных целей, я получил полезный и уникальный для меня опыт в организации социального проекта, плюс — что самое важное — знакомство со множеством замечательных людей, некоторые из которых стали моими друзьями.

пресс-служба конкурса «Лидеры России» Владимир Рахманов

Конкурс был организован на высоком уровне и на оценку мне тоже грех жаловаться. На мой взгляд, хорошо бы увеличить число экспертов, наблюдающих за каждым столом, каждой командой. Состязания проходят в крайне динамичном формате и в одиночку эксперту сложно уследить за всеми активностями стола.

По большому счету — никак. Компетенции, которые проверяются во время состязаний невозможно развить за короткий промежуток времени. Они должны быть наработаны реальным опытом, иначе в стрессовых условиях применить их не получится. Я проанализировал отчет по полуфиналу, посмотрел в каких компетенциях у меня оценка ниже, чем я сам себя оцениваю, и попытался понять, почему мне не удалось применить их в полной мере. После финального отчета буду планировать как мне усилить свои слабые стороны.

Я всю свою жизнь занимаюсь разработкой и внедрением различных информационных систем и всем, что с этим связано. Поэтому в свободное время я помогаю различным начинающим компаниям и коллегам по вопросам, связанным с разработкой программного обеспечения, от выстраивания процессов и выбора технологий, до подбора и мотивации команды. С недавних пор я являюсь ментором проекта MentorNetwork, и оказываю бесплатную менторскую помощь студентам и различным социальным проектам. Так получилось, что сразу несколько участников MentorNetwork стали полуфиналистами конкурса «Лидеры России», и во время нашего совместного обсуждения социального задания у нас родилась идея, связанная с наставническим движением. Эта тема нам всем близка, мы хорошо понимаем ее проблематику и социальную ориентированность. Суть идеи в том, чтобы создать регулярную площадку, на которой все участники наставнического мира из разных социальных сфер и регионов могли бы обменяться своими лучшими практиками, найти синергию между своими проектами, найти точки роста, поговорить с государственными институтами и посмотреть на корпоративный опыт в сфере наставничества. Все это должно способствовать развитию наставнического движения в России. И мы решили организовать «Форум наставнических проектов». Для организации такого мероприятия в короткий срок требовалось активное участие всех членов нашей команды. Каждый взял на себя часть задач по подготовке и организации этого мероприятия. Нужно было найти площадку, пригласить спикеров и экспертов, организовать повестку, пригласить всех заинтересованных участников, создать сайт, придумать логотип, организовать фото‑ и видеосъемку и решить множество других организационных вопросов. Несмотря на сжатые сроки, форум прошел на высоком уровне. Нам удалось пригласить очень сильных спикеров и экспертов, было много участников, много отличных докладов, множество вопросов, активное обсуждение и нетворкинг. На мой взгляд форум достиг своих целей, наставнические проекты обменялись лучшими практиками, получили консультации представителей государства, получили корпоративный опыт, обрели полезные связи и познакомились с единомышленниками.

Да, мы, изначально планировали сделать этот форум регулярным, а с учетом того интереса, который он вызвал, уверен, что он таким и будет.