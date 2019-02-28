Находка, Приморский край, 28 февраля, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Десять, а не одиннадцать, косаток осталось в центре передержки в бухте Средняя в Приморье, называемом «китовой тюрьмой». Об этом сообщил 28 февраля журналистам межрайонный природоохранный прокурор Владивостока Константин Андронович.

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Он пояснил, что помощник прокурора находится на месте и пересчитывает морских животных — косаток и белух, находящихся в бухте. По последним данным, осталось 87 белух и десять косаток.

Три белухи уплыли, проделав дыру в заграждении, подтвердил он. В каком состоянии находятся животные, покажет назначенная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, в бухте близ Находки содержатся морские животные, нелегально выловленные для продажи в Китай. Изначально косаток было 11, а белух — 90 особей, однако позднее стало известно о пропаже одной косатки и трех белух.

Инцидент вызвал большой резонанс. Так, 22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу России, сотрудничая с научными организациями, решить судьбу морских животных до 1 марта.

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