Москва, 28 февраля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. В России за неделю (19−25 февраля) цены выросли на 0,1%. С начала февраля инфляция выросла до 0,4%, с начала 2019 года — на 1,4%. Такие данные приводит Росстат.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

За неделю значительно выросли цены на пшено — на 2,3%, вермишель — на 0,7%, макаронные изделия — на 0,6%. Цены на молоко, сыры, чай, печенье и карамель повысились на 0,2%.

Существенно подорожала плодоовощная продукция: огурцы — на 2,3%, капуста — 1,7%, лук — 1,4%, морковь — 0,9%, в то же время на 0,2% подешевел картофель.

При этом снизились цены на яйца — на 1,2%, на свинину и мясо кур — на 0,4%, масло подсолнечное — на 0,3%, водку — на 0,2%. Бензин и дизельное топливо подешевели на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за январь 2019 года выросли в среднем на 1%, а к январю 2018 года — на 5%.

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