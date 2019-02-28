Иркутск, 28 февраля, 2019, 07:45 — ИА Регнум. На картах-накопителях Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) вновь провели инженерные изыскания, которые позволили уточнить состав и объём содержащихся в них ядовитых отходов. Некоторые результаты оказались неожиданными, сообщили в пресс-службе компании «РГ-Экология», которая выступает оператором по ликвидации отходов БЦБК.

Залежи шлам-лигнина в Байкальске. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Так, при физических замерах эксперты выявили увеличение фактической глубины карт-накопителей, а также значительное увеличение объёмов твёрдых отходов и сокращение объёма жидких отходов в сравнении с данными, приведёнными в техническом задании.

По оценке директора департамента экологических проектов АО «Росгеология» Артёма Полтавского, к неожиданным итогам относятся данные об объеме отходов в картах и их состоянии. Он пояснил, что в техническом задании первоначального проекта утилизации было записано, что в картах содержатся 6,2 млн кубометров отходов. Но в ходе исследований выяснилось, что при том же общем объеме предстоит утилизировать на 1,4 млн кубометров больше твердых отходов (в виде шлам-лигнина и золы) и почти в три раза меньше жидких (надшламовой воды).

«Когда у нас так значительно, на 38%, больше твёрдых отходов и меньше воды, то и технологии могут меняться», — пояснил Артём Полтавский.

По его словам, другой неожиданностью стали данные об объёмах промышленных отходов (строительные материалы, металлы, полимеры) в восточной части карты №1 (около 270 тысяч кубометров). Что делать с этим строительным мусором, ещё только предстоит решить.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное наследие вредного производства, закрывшегося в Байкальске несколько лет назад, никуда не исчезло. Шлам-лигнин — остатки переработки древесины — хранится в огромных резервуарах, расположенных в непосредственной близости от Байкала, и требует немедленной утилизации. Существует опасность, что селевые оползни могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов — прямо в Байкал.

По мнению экологов, это будет страшное убийство озера. Однако проект, предложенный в 2016 году, был признан неэффективным. К тому же при исследовании объекта оказалось, что шлам-лигнина в картах-накопителях больше, чем думали.

«Раньше считалось, что всего шесть миллионов тонн отходов: два миллиона тонн шлам-лигнина, два миллиона — воды, два миллиона — золы. Но на Солзанском полигоне картина следующая: 3,5 миллиона тонн шлам-лигнина, миллион тонн воды и миллион тонн золы. То есть шлам-лигнина оказалось чуть ли не в два раза больше. Считалось, что восьмая и десятая карты почти пустые, но они, наоборот, оказались почти полными», — об этом ещё в ноябре 2017 года заявил руководитель инновационно-технического центра Иркутского национального исследовательского технического университета Виктор Кондратьев.

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На сегодняшний день это самая большая промышленная свалка на берегах Байкала. Пока совершенно неясно, как от этого накопленного за десятилетия токсичного хлама можно избавиться, не причинив озеру ещё больший вред.

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О том, что фактическое обезвреживание отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор не ведётся, в июне 2018 года заявлял генпрокурор России Юрий Чайка.

В январе 2019 года был заявлено, что учёным ИРНИТУ удалось сформировать технологию переработки осадков карт-накопителей: она базируется на создании условий процессов естественного вымораживания ядовитых отходов.

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Также учёные заявляют, что шлам-отходы нуждаются в селевой защите.

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