Екатеринбург, 28 февраля, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге случилось то, о чём знающие люди предупреждали много лет назад. В школах не хватает мест для учеников. Во всей красе проблема обнажилась в феврале 2019 года. После старта записи в первые классы выяснилось, что в одной из школ таких классов будет целых 21 — от «А» до «Х».

Карол Якоби. В школе. 1866

Речь идёт о школе №23, которая находится в жилом районе Академический. Сюда 1 сентября 2019 года пойдут более 600 первоклассников. Также много первоклашек примет школа №181.

Район Академический — молодой во всех смыслах. Ему всего десять с небольшим лет. Район активно застраивался. Здесь уже живут более 60 тысяч человек. К 2025 году количество жителей района может превысить 300 тысяч человек.

При этом большинство проживающих здесь — молодые семьи. Жильё строится активно. А вот темпы ввода детских садов и школ серьёзно отстают. На конец 2018 года в районе было всего четыре школы. В начале 2019-го это и отразилось на будущих первоклассниках.

От первого шока руководители школ уже оправились и теперь активно готовятся к приёму огромного количества новичков. А у родителей будущих школьников возникли вопросы и к чиновникам, и к застройщикам. Вопросы вполне обоснованные. Новое жильё в районе возводят ежегодно, целые жилые кварталы. Темпы ввода школ и детсадов значительно отстают. Страдают в итоге дети. И если не принять мер, проблема будет лишь усугубляться. Кто виноват и будут ли сделаны выводы, обеспокоены родители.

27 февраля в школе №16 прошло собрание жителей района. К ним пришли и городские чиновники, и застройщики. Глава департамента образования города Екатерина Сибирцева признала: проблема действительно есть. По её словам, в школах №№16, 19 и 23 обучаются 1089 детей. Ещё 1609 — в школе №181. Для решения проблем с зачислением в районе необходимо создать ещё более 3500 мест.

Коллега Сибирцевой Николай Сметанин поделился планами по созданию новых мест для учащихся. По его словам, в 2021 году будет построена школа на 1200 мест.

«До декабря 2020 года будет готов пристрой к 181-й школе. Остальные образовательные учреждения введут после 2023 года», — цитирует его издание «Накануне.Ru».

Правда, пояснить жителям Академического причины столь медленного строительства школ чиновники не смогли. А тем временем район продолжает активно застраиваться. Если количество жителей увеличится, как следует из планов, в несколько раз, то даже с вводом запланированных департаментом образования школьных мест проблема дефицита всё равно останется и, возможно, даже усугубится. Сделают ли в мэрии соответствующие выводы, покажет время.