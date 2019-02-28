Москва, 28 февраля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Цены на нефть опять 27 февраля попытались идти в рост. Днем цена нефти марки Brent повышалась до $66 за баррель, но ближе к вечеру опять начала снижаться, хотя отступление оказалось непродолжительным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К закрытию торгов за баррель нефти Brent давали $66,60, рост составил 1,7%. Рынок начал расти после выхода оптимистичных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов.

Так, коммерческие запасы нефти в США неожиданно упали более чем на 8,6 млн баррелей. Рынок ожидал, что запасы вырастут более чем на 2 млн баррелей. Также сократились запасы бензина и дистиллятов.

На положительных новостях, если такие будут, цена нефти сегодня, 28 февраля, может возобновить тенденцию к росту. Ожидается, что цена нефти марки Brent поднимется до уровня $65,50−67 за баррель.

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