Якутск, 28 февраля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. В столице Якутии остаётся напряжённой ситуация с вывозом твёрдых коммунальных отходов — переход на новую систему работы с мусором оброс проблемами и буксует. Региональный оператор, курирующий обращение с отходами в центральной части республики, подозревает, что ассоциация перевозчиков ТКО умудряется получать от своей деятельности двойной доход, тайно обслуживая юрлиц, и требует предоставить возможность отслеживать передвижение мусоровозов через ГЛОНАСС, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ilya Plekhanov Мусоровоз

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«У нас есть серьезные подозрения, что мусоровозы выполняли «левые» рейсы, — цитирует ИА ТайгаПост генерального директора ООО «Якутскэкосети» Дениса Тона. — По договору Ассоциация перевозчиков должна предоставить доступ к данным ГЛОНАСС, по которым можно проследить движение автомобилей. Однако, этого не сделано. При этом есть факты, что некоторые перевозчики заключили договоры с юридическими лицами, по которым получают от них деньги за вывоз мусора. Полагаем, что затем мусор поступает на полигон, как будто он из жилого сектора, а перевозчик ещё и выставляет нам счета. То есть получает двойную оплату — от юридического лица и «Якутскэкосети». Имея доступ к данным ГЛОНАСС, мы могли бы видеть, где грузилась машина. Если там нет наших контейнеров, то, во-первых, за складирование мусора предприятий перевозчик должен заплатить полигону, а, во-вторых, не выставлять за него регоператору счета на оплату. Если перевозчикам нечего скрывать, то пусть предоставят данные о маршрутах».

Причину забастовки перевозчиков мусора Денис Тон объяснил тем, что, когда выяснилось превышение объёмов мусора почти в два раза от ожидаемых (61 тыс. кубометров вместо 35 тыс.) ассоциации начали задавать вопросы, усомнившись в правдивости предоставленных ею данных о перевозке ТКО из жилого сектора. Когда была объявлена забастовка, спорить было уже некогда: чтобы Якутск не утонул в мусоре, регоператору пришлось срочно взять займ на оплату объёмов, которые ассоциация перевозчиков назвала вывезенными.

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«Но ведь это ультиматум, и так дальше строить отношения нельзя», — считает Денис Тон.

Он также подозревает перевозчиков мусора в том, что они напрямую заключают договора на вывоз отходов. Директору «Якутскэкосетей» точно известно, что такой документ подписан с ТМЖ «Тимирязева, 53», притом что оформляться договорные отношения должны только с региональным оператором.

«В результате ТСЖ платит перевозчику за вывоз каждого контейнера. И мы, как региональный оператор, выставляем жильцам товарищества счета за вывоз мусора. То есть, во-первых, жильцы обложены двойной данью, а, во-вторых, перевозчик получает деньги за вывоз и от ТСЖ, и от «Якутскэкосети», что согласитесь, по меньшей мере, странно. Мы готовим заявление в прокуратуру, чтобы она провела проверку по всем подобным фактам. Понимаем, что и к нам могут быть претензии. Но давайте вместе выстраивать систему, которой всего два месяца, а не пытаться дурить друг друга и жителей, выставляя двойные счета. Мы не будем с этим мириться. Пусть теперь разбирается прокуратура», — сказал также Денис Тон.

Он также заверил, что Якутск в мусоре точно не утонет, и отказываться от услуг компаний ассоциации перевозчиков «Якутскэкосети» не планируют. Однако рассматривается возможность заключать договора на вывоз мусора не через ассоциацию, а напрямую с перевозчиками, и некоторые владельцы мусоровозов уже выразили готовность к такой перемене, пояснил Денис Тон.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Якутск оказался в шаге от мусорного коллапса. Компании, взявшие на себя обязательства по вывозу твёрдых коммунальных отходов, отказались работать. Причиной бойкота стало то, что, по мнению перевозчиков мусора, единый оператор по обращению с ТКО «Якутскэкосети» не оплачивает объёмы фактически вывезенного за январь мусора в полном объёме.

«Нам выкручивают руки, — рассказывал Денис Тон. — По нормативу в месяц город образует 35 тыс кубометров мусора, а нам к оплате выставили 61 тыс кубометров. Норматив превышен почти вдвое. И когда мы начали с этим разбираться, перевозчики объявили забастовку».

Для расчёта с перевозчиками региональный оператор вынужден брать займы. Причиной возникших проблем с оплатой Денис Тон назвал то, что за январь население пока оплатило только 15% счетов.