Цзинань, Китай, 28 февраля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Провинция Шаньдун на востоке Китая планирует построить семь новых аэропортов, увеличив их общее число до 16 к 2035 году, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Erictsang1026 Аэропорт Циндао. Шаньдун

В настоящее время в провинции действует девять аэропортов, и в ближайшие годы будет ускорено строительство новых, заявил председатель вновь созданной корпорации Shandong Provincial Airport Management Group Co., Ltd. Ван Вэчжун.

К 2022 году в провинции должно быть уже 12 аэропортов. Три новые воздушные гавани должны появиться в города Хэцзэ, Цзаочжуан и Ляочэн. Еще четыре будут построены в городах Дэчжоу, Биньчжоу, Тайань и Цзыбо к 2035 году.

В настоящее время в провинция связана с другими городами Китая и зарубежья более чем 500 маршрутов, из которых 60 являются международными до таких городов, как Лос-Анджелес, Москва, Лондон и Париж.

В 2018 году количество прилетающих и вылетающих пассажиров в аэропортах Шаньдуна увеличилось на 14,7% по сравнению с 2017 годом, до 57,6 млн человек, что является шестым показателем по стране.