Нью-Дели, 28 февраля, 2019, 06:31 — ИА Регнум. Обстрел населенных пунктов в округе Пунч (штат Джамму и Кашмир, Индия) осуществили пакистанские военные, сообщает Asian News International.

Shadow Hunter pk10 Пакистанский военный

Нападение произошло в 06:00 (время местное). Индийские военные открыли ответный огонь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на приграничной с Пакистаном территории индийские власти начали строительство 14 тысяч бункеров для жителей. Ранее ВВС Пакистана и ВВС Индии провели взаимные бомбардировки вдоль линии разграничения в Кашмире.