В Киеве бьются над загадкой хищений, в Британии – над Brexit: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- На Украине разгорается скандал с запчастями;
- В МИДе Испании заявили, что сторонники независимости Каталонии лгали годами;
- Три дня подряд ВВС Сирии наносили удары по Идлибу;
- Президент России поблагодарил Силы специальных операций за Сирию и Крым;
- Можно ли перенести Brexit.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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