Москва, 28 февраля, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Ядерной войны между Индией и Пакистаном, вероятнее всего, не будет, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Hemant.rawat1234 Индийская военная техника

«Ядерное оружие служит сдерживающим фактором для расширения конфликта: обе стороны понимают, что в ядерной войне выигравших не будет, — написал Пушков. — И обе страны будут откинуты в прошлое, отягощенное радиацией, на сотню лет. Самоубийц нет».

Напомним, обострение между Исламабадом и Нью-Дели началось после нападения 14 февраля на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, в ходе 45 человек.

После этого Пакистан и Индия обменялись авиаударами, конфликт продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайский министр иностранных дел Ван И обсудил индо-пакистанский конфликт с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.