Барнаул, 28 февраля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Понятие «улучшение жизни россиян» довольно неопределенное, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM перечень поручений, которые были сформированы в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года, он пояснил:

Евгений Щеглов. Советская карикатура «Бюрокрот»

«Прежде всего, в качестве вектора «улучшение/ухудшение» используется целый набор показателей, связанных с доходами в расчете на одного человека (или на домохозяйство), уровень зарплаты. В начале двухтысячных годов заоблачный рост цен на нефть явно давал вброс денег в Россию, и это давало власти возможность создавать условия для роста потребления. Это, конечно, воспринималось как «улучшение жизни».

Первое испытание страна пережила в период финансового кризиса 2008 года. И тогда была выбрана тактика вброса денег для поддержания потребительского спроса. Однако оказалось, что рост потребительского спроса, по сути, оказался экономически неоправданным, поскольку большинство ушло на приобретение китайских товаров, и, по сути, это несколько поддержало уровень улучшенной жизни россиян, но экономически оказалось неэффективно.

В 2012 году начала проявляться эта экономическая неэффективность. В посланиях много раз произносился термин реструктуризация, но реально происходила монополизация и огосударствление. В 2014 году к этому добавился удар международных санкций. Реальные доходы домохозяйств стали падать.

Однако бюрократия научилась «рисовать» эти цифры для отчета по исполнению указа. Научились «подрисовывать» показатель доходов доначисляя «теневые доходы». Поэтому любые заверения власти, что произойдет «улучшение жизни» пока не имеет каких-то объективных экономических предпосылок. Так например, нет роста производительности труда, нет реструктуризации и демонополизации. На этом фоне продолжается расслоение доходов как между разными социальными группами, так и самое страшное — между регионами громадной страны.

А в послании лишь отражены некоторые правильные декларации, которые бюрократия умеет «рисовать», а общество к сожалению сохраняет прежний иждивенческий настрой, хотя без активного желания каждого гражданина улучшить свою жизнь, никакой правитель не улучшит ее. Но стремление гражданина улучшать свою жизнь это уже политика, но в сегодняшней России политическая поляна зачищена. Поэтому я бы не надеялся на какие-то послания или планы их реализации. Только активная позиция граждан может что-то улучшить».

Как уже сообщало ИА REGNUM, перечень поручений, содержащих целый ряд социально-экономических мер, направленных на улучшение качества жизни граждан России, был сформирован в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию и опубликован на официальном сайте Кремля 27 февраля 2019 года. В документе также прописаны и конкретные сроки их реализации, и ответственные лица.