Москва, 28 февраля, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Украина вполне может уже иметь малые ядерные заряды и тяжелые военные дроны, которые могут быть использованы против России и Донбасса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Nicolas Raymond Ядерное оружие

"Я наблюдал, как Бейкер [бывший госсекретарь США] вынимал с Украины ядерное оружие, с видом недоуменно члена политбюро ездил: «пожалуйста, пожалуйста, отдайте!» Это в прошлом. Я имею в виду малые заряды… И вот этот человек, которого вы показали, имеет к этому прямое отношение. Он знает, что говорит, это уже есть, и тяжелые дроны тоже есть, а что может сделать сумасшедший — это вопрос очень сложный», — отметил Кургинян комментируя высказывания начальника разведки 92 отдельной бригады ВСУ Петра Нездельского, который находясь в предвыборной команде действующего президента Украины Петра Порошенко, заявил, что если бы у Украины было хотя бы пять ядерных боеголовок, то не было бы никаких проблем с Россией.

Политолог также призвал общественность помнить, что происходящее в настоящее время на Украине — это не балаган, а помесь балагана и колоссальной угрозы. Несмотря на то, что все происходящее отдает балаганом, оно является очень тревожным, кровавым и опасным для России и народа Украины.