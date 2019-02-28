Монреаль, Канада, 28 февраля, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался выйти в отставку из-за информации о давлении его канцелярии на экс-генпрокурора страны Джоди Уилсон-Рейнбоулд. Об этом глава канадского правительства заявил на выступлении перед журналистами в Монреале.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Трюдо подчеркнул, что решение о том, кто будет премьер-министром и какое у Канады будет правительство, будет принимать народ «через несколько месяцев». Вероятно, он имел в виду парламентские выборы, которые должны состояться в Канаде в октябре 2019 года.

Напомним, в середине февраля Джоди Уилсон-Рейнбоулд ушла с поста генпрокурора в связи с делом SNC Lavalin. Канадские СМИ сообщили, что администрация премьер-министра Джастина Трюдо могла быть причастна к давлению на генпрокурора. После этого, 27 февраля, глава оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир призвал Трюдо уйти в отставку.