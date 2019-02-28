Донбасс в ожидании «весеннего перемирия», РФ в поисках денег: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Украина не согласовала «весеннее перемирие» в Донбассе;
- Президент России поручил принять меры по снижению ипотечных ставок;
- ФНС объявила инвентаризацию для поиска денег на поручения президента;
- В Госдуму внесён законопроект об обязательной ионизации овощей и фруктов;
- В отставку отправляют начальника УМВД по Ивановской области.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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