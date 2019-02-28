Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 05:48 — ИА Регнум. Российский проект резолюции по Венесуэле внесен на рассмотрение в Совете Безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает телеканал «Звезда».

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

По словам российского представителя, в резолюции, предложенной Москвой, ключевым моментом является необходимость отстаивания суверенитета Венесуэлы. Из теперешнего венесуэльского кризиса предложено выходить через «механизм Монтевидео».

Резолюция, предположительно, будет рассматриваться на заседании СБ ООН 28 февраля.

Отметим, что «механизм Монтевидео» предусматривает немедленный запуск диалога по урегулированию венесуэльского кризиса, переговоры, выработку соглашения по венесуэльской проблеме и его реализацию. Предложен механизм Мексикой, Уругваем и Карибским сообществом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заседание СБ ООН по Венесуэле было инициировано Вашингтоном. Американцы в своей резолюции настаивают на проведении в Венесуэле новых выборов президента, причем под международным контролем.