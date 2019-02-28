Стокгольм, 28 февраля, 2019, 05:40 — ИА Регнум. Основатель фонда Hermitage Capital бизнесмен Уильям Браудер, заочно осужденный в России за финансовые преступления, намерен направить жалобу шведским властям на банк Swedbank. Об этом финансист рассказал в интервью агентству TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

Браудер заявил, что Swedbank якобы причастен к отмыванию денег и участвовал в преступных схемах, раскрытых его сотрудником Сергеем Магнитским. В частности, согласно заявлениям Браудера, часть денег проходила через Swedbank. Подробностей жалобы финансист не назвал, однако анонсировал еще ряд разоблачений финансовых институтов в Европе, якобы причастных к отмыванию денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января Мосгорсуд оставил в силе заочный арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, осужденного в России за финансовые преступления. Напомним, 19 ноября 2018 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело по факту создания Браудером преступного сообщества в России. По данным прокуратуры, группировка была создана в 1997 году и продолжает действовать и в настоящее время.