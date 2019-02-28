Москва, 28 февраля, 2019, 05:38 — ИА Регнум. В подвале жилого дома в московском районе Марьина Роща произошел пожар, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.

Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в подвале подсобного помещения жилого дома 3/9 на 3-м проезде Марьиной Рощи. Площадь пожара составляла около 8 квадратных метров. В целях безопасности спасатели были вынуждены эвакуировать из здания 25 человек. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в квартире многоэтажного жилого дома в Петербурге произошел пожар, на месте работали четыре пожарных расчета. Пострадавших не было. Пожарным удалось спасти из пожара пожилую хозяйку квартиры.