Владивосток, 28 февраля, 2019, 05:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 27 февраля, в Приморье потушены шесть лесных пожаров: в Пограничном, Ольгинском, Надеждинском, Пожарском районах, Уссурийском и Лесозаводском городских округах. Но поля и леса продолжают полыхать, всё ближе огонь подбирается к населенным пунктам и различным объектам. Приморцы делятся шокирующими видео, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

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Пассажиры сняли на видео горящие поля по ходу поезда в Пожарском районе Приморского края. Языки пламени достигают несколько метров, а дымовая завеса не оставляет просвета.

На кадрах ИА PrimaMedia видно, как поезд движется сквозь стену дыма и огня. На участке между станциями Губерово и Ласточка палы настолько сильные, что поезд исчезает на некоторое время из вида.

Особый противопожарный режим действует на 11 территориях: в Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском, Надеждинском, Октябрьском, Пожарском районах, в Уссурийском и Дальнегорском городских округах.

На утро четверга, 28 февраля, локализованы два пожара на землях лесного фонда в Ханкайском районе и один в Дальнегорском городском округе.

В статусе действующего остаётся один пожар в Тернейском районе в 35 километрах от посёлка Терней.

«За сутки на пожарах работали 143 человека и 30 единиц техники. По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края выявлено 30 тепловых аномалий», — сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

Для тушения лесных пожаров создана группировка в составе более 13 тыс. человек и почти 3 тыс. единиц техники.

По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз» ФБУ «Авиалесоохрана», в Приморском крае с 1 января пройдено огнем уже 212 тысяч гектаров, 77 тысяч гектаров — лесной массив.

Как сообщало ИА REGNUM, малоснежная и несвойственно тёплая зима стала причиной раннего начала лесных пожаров в Приморье. С начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 136 лесных пожаров. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах края. Ещё в 10 муниципалитетах — объявят с 15 марта.