Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию из-за американских санкций
Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Венесуэла наращивает экспорт нефти в Европу и Индию из-за влияния санкций Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal.
Газета ссылается на заявление министра нефтяной промышленности Боливарианской Республики Мануэля Кеведо, сделанное во время форума в Саудовской Аравии. По его словам, объем нефтяного экспорта из Венесуэлы составляет около 1,2 млн баррелей в день. Газета отмечает, что за февраль поставки нефти в США сократились с 484 тысяч до 149 тысяч баррелей в день. В то же время экспорт нефти в Индию вырос на 40 тысяч баррелей в день, а в Великобританию — на 11 тысяч баррелей в день.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля американский минфин ввел санкции против министра нефтяной промышленности Боливарианской Республики Мануэля Кеведо. Также американские санкции коснулись и нефтяной промышленности Венесуэлы.