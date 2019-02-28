Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2019, 05:02 — ИА Регнум. Венесуэла наращивает экспорт нефти в Европу и Индию из-за влияния санкций Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal.

The Photographer Танкер на озере Маракайбо. Венесуэла

Газета ссылается на заявление министра нефтяной промышленности Боливарианской Республики Мануэля Кеведо, сделанное во время форума в Саудовской Аравии. По его словам, объем нефтяного экспорта из Венесуэлы составляет около 1,2 млн баррелей в день. Газета отмечает, что за февраль поставки нефти в США сократились с 484 тысяч до 149 тысяч баррелей в день. В то же время экспорт нефти в Индию вырос на 40 тысяч баррелей в день, а в Великобританию — на 11 тысяч баррелей в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля американский минфин ввел санкции против министра нефтяной промышленности Боливарианской Республики Мануэля Кеведо. Также американские санкции коснулись и нефтяной промышленности Венесуэлы.