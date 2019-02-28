Кишинёв, 28 февраля, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный блок ACUM не намерен вступить в коалицию ни с Демпартией, ни с Партией социалистов. Об этом заявила в эфире телеканала TV8 лидер партии «Действие и справедливость» Майя Санду.

Игорь Додон

Она пообещала, что на одном из первых же заседаний нового парламента ACUM предложит законопроекты, позволяющие «освободить госучреждения Молдавии от захвата» лидером Демпартии, олигархом Владимиром Плахотнюком. И если в парламенте найдутся силы, которые это поддержат, они смогут проголосовать за эти проекты.

Целый ряд общественников и экспертов Молдавии между тем призывают ACUM и Партию социалистов создать ситуативный союз против Демпартии Владимира Плахотнюка, чтобы избавить государство от «захвата» Плахотнюком.

Президент Молдавии Игорь Додон, в свою очередь, выступая в эфире NTV-Moldova, исключил возможность ситуативного голосования с ACUM. По его словам, Партия социалистов может инициировать консультации о создании широкой коалиции с другими партиями, но исключая партию «Шор». А если договориться не удастся, парламент будет распущен и будут назначены досрочные парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам парламентских выборов 24 февраля Партия социалистов получила 35 мандатов, Демпартия — 30, ACUM — 26, «Шор» — семь, а еще три места получили независимые кандидаты, близкие к Демпартии.