Вашингтон, 28 февраля, 2019, 05:01 — ИА Регнум. Генпрокурор американского округа Колумбия Карл Расин потребовал финансовые отчеты от комитета, занимавшегося сбором денег на инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

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Прокуратура намерена проверить, были ли нарушения в финансировании инаугурации Трампа. В частности, Расин интересуется материалами о выплатах компании Trump Organization, принадлежащей американскому президенту. По данным газеты, компания получила у комитета около $1,5 млн за оплату питания и аренду помещений. Также прокуратура интересуется ролью детей Трампа и их делами в составе комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля стало известно, что Trump Organization, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, временно приостановила свои планы по строительству гостиниц в Соединенных Штатах. Отмечается, что работы были приостановлены из-за возможных судебных разбирательств, которые могут затронуть организацию.