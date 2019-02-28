Тяньцзинь, Китай, 28 февраля, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодой опасности объявлен в китайском городе центрального подчинения Тяньцзине в связи с серьезным загрязнение воздуха, которое продержится в ближайшие несколько дней, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Kevin Dooley Смог в Китае

Оранжевый уровень, серьезней которого только красный, объявляется тогда, когда средний дневной индекс качества воздуха прогнозируется выше 200 в течение трех последовательных дней.

По словам директора Тяньцзиньского центра экологического мониторинга Дэн Сяовэня, неблагоприятные погодные условия и целый ряд загрязняющих факторов могут привести к серьезному ухудшению качества воздуха, которое продержится вплоть до 7 марта.

В связи с этим городские власти примут ряд экстренных мер вроде сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий. Также будут приостановлены все строительные работы, а также разрежен автомобильный трафик.

Отметим, что оранжевый уровень погодной опасности был объявлен в Тяньцзине еще 21 февраля, однако бы снят уже 25 февраля в связи с улучшением качества воздуха. Регион Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, расположенный на Великой Китайской равнине в самом сердце Китая, является одним из самых неблагополучных в стране по качеству воздуха.

Зимой здесь, как правило, густой смог, вызванный промышленными и автомобильными выбросами в атмосферу, а также отопительными котлами, которые, в существенной части, все еще работают на угле.