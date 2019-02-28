Вашингтон, 28 февраля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Говоря неправду Меланье Трамп, жене президента США, бывший адвокат главы государства Майкл Коэн всего лишь выполнял просьбу самого Дональда Трампа. Об этом Коэн заявил в конгрессе Соединенных Штатов.

U.S. Marine Corps Меланья Трамп

На слушаниях, касающихся дела о связи Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс, Коэн назвал своего бывшего клиента мошенником. По его словам, именно Трамп попросил его заплатить порноактрисе и потом лгать жене Меланье.

Коэн заявил, что он так и сделал, причем в своей лжи Меланье Трамп глубоко раскаивается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коэн на слушаниях в конгрессе предъявил чек об оплате Дэниелс, с которой у Трампа, по утверждениям его бывшего адвоката, была связь. Деньги были заплачены за молчание о связи.