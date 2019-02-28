Каракас, 28 февраля, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Граждане Венесуэлы выступают против иностранного вмешательства в дела страны и интервенции, заявил законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро во время своего выступления, трансляция которого велась в Twitter.

Hugoshi Николас Мадуро

«Я видел опрос, по результатам которого 92% венесуэльцев выступают против военной интервенции США, а это практически вся страна. 80% выступают против вмешательства Колумбии во внутренние дела Венесуэлы. Это впечатляет», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что большинство венесуэльцев выступают за решение политического кризиса путем диалога между гражданами страны. По его словам, единство граждан Боливарианской Республики можно увидеть на улицах, где проходят демонстрации в поддержку мира в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать повод для военного вмешательства в дела Венесуэлы. По его словам, такое поведение США на международной арене является «совершенно беспардонным».