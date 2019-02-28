Дамаск, 28 февраля, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Боевики из террористических организаций подвергли обстрелу из реактивных установок залпового огня по теплоэлектростанции в Мхарде, расположенной в сирийской провинции Хама, сообщает агентство SANA.

Freedom House Сирийские боевики

Сообщается, что в результате обстрела был поврежден газопровод, из-за чего на магистрали произошло возгорание. Также было выведено из строя электрооборудование на нескольких блоках ТЭЦ. Всего террористы выпустили по электростанции не менее 20 снарядов. Директор ТЭЦ Али Хайфа подчеркнул, что таких сильных обстрелов давно не наблюдалось. Информации о пострадавших не сообщалось.

Отмечается, что огонь велся с северных районов провинции, которые находятся под контролем террористов. В ответ сирийская артиллерия обстреляла позиции противника и уничтожила несколько пусковых установок.