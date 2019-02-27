Душанбе, 28 февраля, 2019, 02:46 — ИА Регнум. Статистика по правонарушениям строится на основе суммирования не количества человек, совершивших правонарушение, а количества правонарушений в рамках статей уголовного кодекса Таджикистана. Так помощник министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Дилором Садыковаобъяснила лидерство минздрава по уровню коррупции в стране.

Коррупция

По ее словам, в последние годы большая часть правонарушений в сфере здравоохранения приходится на работников административно-хозяйственной части. В 2018 году из выявленных 71 правонарушителя, 25 человек работали именно в этой сфере. В целом же количество коррупционных правонарушений, отмечает чиновница, снижается.

Представитель министерства рассказала и о том, какие меры предпринимаются для снижения уровня коррупции в системе здравоохранения. В частности, в ведомстве рассчитывают на то, что финансовые операции сферы здравоохранения станут более прозрачными благодаря запуску системы безналичных банковских взаиморассчетов, которое запланировано на ближайшее время.

Также одним из способов снижения коррупции в здравоохранении Садыкова навала повышение заработной платы медицинских работников. Так с 1998 года зарплата медиков выросла в 19 раз. В последние 10 лет, говорит она, это было особенно заметно: 2007 — увеличение зарплаты на 30% и 50%; в 2011—2012 годах — на 40%, в 2016 году — на 20% и в 2018 году — на 15%.

Кроме того, постановлением правительства Таджикистана с 1 июля 2019 года всем работникам, участвующим в оказании противотуберкулёзной помощи, будут предоставляться различные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством.

Напомним, что в агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией назвало министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана самым коррумпированным ведомством в стране. За 2018 год там было выявлено 108 преступлений, связанных с коррупцией.