Триполи, 28 февраля, 2019, 01:36 — ИА Регнум. В Ливии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим кислородные баллоны, сообщает портал Al Mutawassit.

Voice of America Горящий автобус

Сообщается, что столкновение произошло на трассе у города Гарьян. Автобус вез сотрудников одной из нефтяных компаний Ливии и врезался в грузовик, который перевозил кислородные баллоны. После столкновения автобус и грузовик загорелись. В результате ДТП погибли 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Волховском районе Ленинградской области столкнулись минивэн и грузовик. В результате столкновения погибли три человека, которые находились в салоне минивэна. Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести.