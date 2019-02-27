Канны, Франция, 28 февраля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту будет возглавлять жюри 72-го Каннского фестиваля, который пройдет в мае, сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Georges Biard Алехандро Гонсалес Иньярриту

«Каннский фестиваль всегда был важен для меня с самого начала моей карьеры. Я очень польщен вернуться в этом году и считаю почетным возглавить жюри. Кинематограф течет по венам планеты, а этот фестиваль — его сердце», — заявил режиссер.

Оргкомитет фестиваля отметил, что впервые председателем жюри будет режиссер из Мексики. Они также восхищены тем, что Иньярриту принял приглашение.

Напомним, мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в 2006 году за картину «Вавилон». Иньярриту также является трехкратным обладателем кинопремии «Оскар».