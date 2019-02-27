Душанбе, 28 февраля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Артиллеристы 201-й российской базы отработали уничтожение объектов условного противника с помощью беспилотников в ходе учений на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает пресс-центр Центрального военного округа МО РФ.

Mil.ru БПЛА «Элерон»

По плану учебной операции колонна предполагаемого противника, перевозившая оружие и боеприпасы, была замечена в труднодоступном горном районе страны. После чего было принято решение о ее ликвидации с помощью артиллеристов, находившихся на замаскированных позициях на расстоянии до 10 км от конечной цели. Для контроля и корректирования стрельбы использовались расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Леер» и «Элерон».

Также в учениях приняли участие летчики российского воинского соединения, которые отработали нанесение ракетного удара с целью обороны военных объектов по предполагаемому противнику в ночное время суток.

По замыслу мероприятия, группа разведчиков, использовав беспилотные летательные аппараты «Орлан», обнаружила двигающуюся в направлении важных военных объектов колонну условного противника. Командование приняло решение использовать для уничтожения противника с воздуха транспортно-боевые вертолеты МИ-24. Их экипажи успешно нанесли ракетный удар по колонне. Поддержку вертолетчикам оказали наземные подразделения, уничтожившие группы предполагаемого противника, которые попытались скрыться в горах.

В учении приняли участие около 600 военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц техники.

Напомним, что к середине 2019 года на 201-й РВБ планируется формирование батальона беспилотной авиации, в состав которого войдут войдут роты малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с БЛА «Орлан-10», «Леер-3» «Элерон», «Гранат» и «Тахион», а также отряд дальности, оснащенный комплексом с БЛА «Форпост».