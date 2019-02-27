Киев, 28 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский, отстраненный от должности по подозрению в хищениях в оборонно-технической сфере, нашёл объяснение этому загадочному явлению, сообщает 27 февраля телеканала ZIK.

Ukrposhta Украинский танк

Ранее украинские СМИ сообщили о масштабных хищениях при контрабандных закупках российских запчастей для украинской военной техники. Участники преступной схемы несколько лет продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой в 300%.

По словам Гладковского, это наглая ложь, а причина состоит в том, что оборот продукции двойного назначения в России находится под специальным контролем.

«Я действительно подтверждаю, что часть мы завозим оттуда, где она производится. Это тяжелая задача, к которой привлечены и наши спецслужбы… Нам главное, чтобы отремонтированные танки стреляли», — заявил Гладковский.

Напомним, на Украине близится к финишу избирательная кампания. Кандидаты в президенты публикуют компромат друг на друга всё чаще и чаще.