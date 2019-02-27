Киев, 27 февраля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Баллотирующийся на пост президента Украины актёр и шоумен Владимир Зеленский пообещал, что один из его оппонентов в президентской гонке сядет в тюрьму. Соответствующая запись появилась 27 февраля на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

За колючей проволокой

«Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ клептократами, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!» — говорится в сообщении.

При этом текст сопровождается изображением стены из колючей проволоки с надписью «Виновного посадим».

Кого именно из кандидатов предполагается посадить в тюрьму, в команде Зеленского не уточняют, между тем публикация явно обыгрывает один из предвыборных лозунгов действующего президента Петра Порошенко, который гласит: «Кандидатов много — президент один».

Напомним, что Владимир Зеленский, согласно социологическим опросам, входит в тройку лидеров президентской гонки наряду с Петром Порошенко и лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.