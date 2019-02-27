Нью-Йорк, США, 27 февраля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Фондовый рынок США второй день подряд «выходит в ноль» — как и 26 февраля, к концу торгов основные индексы близки к начальному уровню, 27 февраля передает агентство Reuters.

Ryan Lawler Биржа

Исключение составляет только промышленный индекс Dow Jones, однако и он изменился незначительно — всего на две десятых процента.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 52,09 пункта (0,20%), до 26 005,89, индекс S&P 500 снизился на 0,27 пункта (0,01%), до 2793,63 пункта, индекс Nasdaq вырос на 6,87 пункта (0,09%), до 7556,17 пункта.

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