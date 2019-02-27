Лондон, 27 февраля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании одобрила представленные консерваторами поправки к тексту документа о Brexit, которые дают депутатам возможность между выходом из Евросоюза без соглашения или переносом Brexit. Голосование состоялось сегодня, 27 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Голосование проходило по упрощенной процедуре. Большинство депутатов одобрило поправки.

Теперь правительство должно гарантировать, что парламент к середине марта получит возможность выбрать между представленным премьер-министром текстом соглашения по Brexit, выходом из ЕС без соглашения или же переносом выхода из ЕС на более поздний срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз предложила парламенту проголосовать по её предложениям относительно Brexit. Голосование должно состояться 12 марта.