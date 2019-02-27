Москва, 27 февраля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. В версии «ВКонтакте» для ОС Android обнаружили функцию включения прокси-сервера, недоступную обычным пользователям. Об этой находке 27 февраля сообщил пользователь Twitter Л. Баттерс Стотч‏.

Martinsson Serg Соцсеть

Он обратил внимание на то, что в случае попытки активировать опцию приложение выдаёт надпись «Причин для включения прокси-сервера не обнаружено». Стоит отметить, что на момент написания этой заметки подобная опция в приложении действительно присутствовала и при попытке нажать на кнопку выдавала именно такое сообщение.

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Напомним, впервые о тестировании опции включения прокси-сервера «ВКонтакте» сообщила в июне 2017 года. Представители компании тогда сообщили, что экспериментальная функция в версии приложения 4.10.0 позволит пользователям присутствовать в соцсети вне зависимости от их местонахождения.