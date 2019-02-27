Женева, Швейцария, 27 февраля, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Правительство Великобритании заключило соглашение о членстве во Всемирной торговой организации (ВТО) после выхода страны из Евросоюза, 28 февраля передает агентство Associated Press.

Wto.org Флаг ВТО

По словам представителя ВТО, который общался с журналистами на условиях анонимности, сделка с Великобританией была «относительно простым шагом».

В настоящий момент Великобритания входит в ВТО в составе единого блока из 28 стран Евросоюза.

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