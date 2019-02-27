Вашингтон, 27 февраля, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Власти США в своем проекте резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, который они намерены внести на голосование до конца текущей недели, предлагают провести в Венесуэле внеочередные выборы президента под международным наблюдением и с возможностью беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает РИА Новости.

Дядя Сэм

В проекте резолюции сказано, что Совбез ООН призывает к началу мирного политического процесса, «ведущего к свободным, справедливым и заслуживающим доверия президентским выборам при международном наблюдении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле с помощью проамериканской оппозиции. Спикеру оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуайдо США велели провозгласить себя президентом, и попытались захватить власть.

Попытка однако не увенчалась успехом. Тогда США решили под видом ввоза в страну «гуманитарной помощи» оказать прямую поддержку оппозиции и, возможно, снабдить её оружием. Однако законные власти смогли не допустить ввоза этих грузов, и Гуайдо был вынужден бежать в Колумбию.