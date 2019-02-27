Тегеран, 27 февраля, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани по итогам переговоров, которые состоялись сегодня, 27 февраля в Тегеране, выступили с заявлениями для представителей СМИ.

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По словам Рухани, стороны достигли хороших договоренностей по разным направлениям. Как отметил глава иранского правительства, «мы стали свидетелями дружественных отношений между нашими двумя странами с момента обретения Арменией независимости, и надеемся, что в ходе деятельности нового правительства мы станем свидетелями развития этих отношений».

Как отметил Рухани, цель двух стран — продвигать работы в соответствии с нашими интересами и не позволять какой-либо третьей стране вмешиваться в эти работы и сотрудничество.

«С точки зрения экономического сотрудничества существует большой потенциал, который следует лучше реализовывать. В сфере энергетики между Арменией и Ираном реализуется масштабный проект по обмену газа на электроэнергию. В ходе наших переговоров мы также уделили внимание вопросам, связанным с деятельностью Мегринской ГЭС», — сказал президент Ирана.

Он также отметил, что работы по строительству дорожного коридора Север-Юг также находится в центре внимания лидеров двух стран.

«Иранская сторона выразила готовность участвовать в этой программе. В центре нашего внимания находится также упрощение транспортной системы, в частности, в области грузовых перевозок», — подчеркнул Рухани.

По его словам, в ходе переговоров было рассмотрено сотрудничество в области электроэнергетики между Ираном и Арменией в трехстороннем формате — с Грузией, и в четырехстороннем формате — с Россией.

«В контексте сотрудничества в области газа мы выразили готовность иранской стороны увеличить объемы поставок. Мы также готовы начать трехстороннее сотрудничество по экспорту газа в Грузию».

Рухани проинформировал, что другой темой обсуждений была связь Персидского залива с Черным морем через Армению.

«В заключение я должен отметить, что самым важным пунктом является то, что в обеих странах есть желание, потенциал, воля развивать отношения. Мы дали поручение ответственным лицам обсудить все вопросы до заседания межправительственной комиссии».

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в свою очередь поблагодарил правительство Ирана за доброе отношение к армянской диаспоре в Иране.

Глава правительства Армении также «добавил пару деталей» к кругу вопросов, которые представил Рухани.

«Для нас, как председательствующей в ЕАЭС страны, важно, что в парламентах проходит процесс ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. По всей вероятности, соглашение вступит в силу во время нашего председательства. Это откроет новые возможности для увеличения нашего торгового оборота и для деловых кругов наших стран. И мы должны поощрять наши деловые круги использовать эти возможности», — сказал Пашинян.

По поводу заявления Хасана Рухани о том, что Иран готов увеличить объемы поставок газа в Армению, Пашинян сказал, что важно во время дальнейших обсуждений и переговоров прийти к общему согласию по вопросу о цене.

«Это принципиально важный вопрос с точки зрения привлекательности сделки. И мы надеемся, что наши представители проведут эффективные переговоры в этом направлении», — сказал премьер-министр Армении, добавив, что Армения готова сотрудничать с Ираном в вопросе транзита и стать транзитной страной для иранского газа.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна и президента Ирана Хасана Рухани были подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между двумя странами.

В частности, был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и инвестиций Армении и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана.

Второй меморандум был подписан между министерством экономического развития и инвестиций Армении и Высшим советом свободной торговли, промышленных и специальных экономических зон Ирана.

Документы подписали министры иностранных дел Армении и Ирана Зограб Мнацаканян и Мухаммад Джавад Зариф.