* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 27 февраля, 2019, 23:18 — ИА Регнум. Верховный лидер террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади переезжает из Ирака в Сирию и обратно в сопровождении и под защитой военных США, заявил 27 февраля депутат парламента Ирака Хасан Салим.

U.S. Army Абу Бакр аль-Багдади

Об этом заявлении депутата от шиитского блока «ас-Садикун» сообщает информационное агентство el-Nashra.

По его словам, аль-Багдади перемещается между Сирией и Ираком по западной пустыне Анбар под непосредственной защитой военных США. Депутат указал, что охрана лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществляется подразделениями из состава военной базы США Айн аль-Асад.

Стоит отметить, что иракские политики уже не раз заявляли о намерении внести законопроект о выводе военных контингентов США из Ирака одним из первых на законодательной сессии в начале марта текущего года.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что военное присутствие в Ираке нужно Вашингтону для того, чтобы «следить за Ираном».